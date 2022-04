Adelsdorf — Auch wenn Corona immer noch regiert, werden in Adelsdorf nun wieder nach guter Tradition die Dorfbrunnen österlich festlich geschmückt. Das Freie-Wähler-Frauenteam hat nun mit frischem Grün und bunten Eiern den Storchenbrunnen am Marktplatz österlich verziert. Bei der Präsentation des Brunnens staunten die Gäste, darunter auch Frauen und Kinder, die erst kürzlich aus der Ukraine geflohen waren, über den Osterschmuck.

Schon seit Jahren schmückt das Frauenteam einen Osterbrunnen in Adelsdorf . Zuerst war es der Brunnen im Schlossgarten. Das schmucke Ei wurde damals aber kaum wahrgenommen, da der Schlosspark oft abgeschlossen war. Es wurde einfach zu wenig beachtet. Also entschloss man sich vor fünf Jahren, den Storchenbrunnen am Marktplatz mit Kranz, Eiern und Schleifen in den fränkischen Farben österlich zu zieren.

Den Osterbrunnen am Rathaus haben die Heimat- und Gartenfreunde Adelsdorf erstellt. Die Brunnen in Weppersdorf, Lauf, Uttstadt und Nainsdorf wurden von den Dorfgemeinschaften gestaltet. Den Osterbrunnen in Neuhaus schmücken die Anwohner.