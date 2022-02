Die Frauen-Union lädt ein am Sonntag, 3. April, um 11 Uhr zu „Koscheres Kochen “ aus der Veranstaltungsreihe „Jüdisches Leben in Erlangen “ der Jüdischen Kultusgemeinde Erlangen . Eine Anmeldung ist via E-Mail an irina.schmitz@csu-erlangen.de erforderlich. red Senioren wandern

nach Neuhaus

Die nächste Wanderung des Seniorenbeirats findet am Freitag, 4. März, statt. Sie führt von Biengarten nach Neuhaus. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Festplatz, Reuther Weg, Weisendorf. Die Wanderung dauert etwa 3,5 Stunden, auf halber Strecke ist eine Einkehr zum Mittagessen geplant. Für den Restaurantbesuch sind eine FFP2-Maske, ein Impfausweis und der Personalausweis erforderlich. Anmeldungen sind unter Telefon 09135/6311 möglich. red