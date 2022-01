Die Konzertreihe „jazz!3“ aus Höchstadt beginnt das neue Jahr am 23. Januar um 20 Uhr mit einem elfköpfigen Ensemble in der Fortuna Kulturfabrik Höchstadt. Der international renommierte Jazz-Bassist Martin Zenker aus München gastierte bereits mit dem Saxofonisten Jesse Davis im Januar 2018 bei „jazz!3“ im Höchstadter Schlossgewölbe, berichtet Organisatorin Ariane Damann-Ranger.

2014 gründete Zenker in Ulan Bator in der Mongolei das „Goethe Musiklabor“ und hat einen Jazz-Studiengang aufgebaut. Nun kommt er mit elf Musikern aus fünf Ländern, davon zwei aus der Mongolei, nach Höchstadt. Im ersten Set wird die Charles-Mingus-Komposition „The Black Saint and The Sinner Lady“ auf die Bühne gebracht. Es handelt sich um ein Hauptwerk des Komponisten und Bassisten, der 1922 in Arizona geboren wurde und 1979 in Mexiko starb. Er galt als ein Pionier der Kontrabass-Technik und einer der fähigsten Spieler dieses Instruments. Mingus stellt in „The Black Saint and The Sinner Lady“ eine freie Folge von Stilrichtungen wie Blues, Ragtime bis zum Flamenco vor. Dabei wechseln sich straffe Melodieführungen mit freien raumgreifenden Improvisationen ab, heißt es in der Pressemitteilung. Im zweiten Teil folgt ein Querschnitt bekannterer Titel von Mingus.

Aufgrund der Beschränkungen der Zuhörerkapazität auf 25 Prozent der Plätze sind nur noch wenige Restkarten unter der Telefonnummer 09193/4507 erhältlich. red