Am kommenden Freitag findet um 20.30 Uhr unter dem Titel „ Gedichte lügen (n)immer“ eine Veranstaltung in der St. Matthäuskirche (am Ohmplatz) in Erlangen statt. Sie ist Teil der Reihe Poesie und Musik. Der Berliner Lyriker Georg Maria Roers wird Gedichte aus seinen Lyrikbänden lesen. Susanne Hartwich-Düfel wird an der neuen Klais-Orgel Werke unterschiedlicher Epochen spielen.

Theologe und Poet

Georg Maria Roers wurde im Jahr 1965 geboren und ist katholischer Theologe , Priester und Lyriker. Nach dem Abitur trat er in den Jesuitenorden ein und studierte Theologie, Philosophie, Germanistik und Kunstwissenschaft. 2002 wurde er Künstlerseelsorger des Erzbistums München und Freising . Seit 2013 ist er Erzbischöflicher Beauftragter des Erzbistums Berlin für Kunst und Kultur, seit 2015 Künstlerseelsorger des Erzbistums. Er hat fünf Gedichtbände veröffentlicht. red