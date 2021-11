Bei der mittlerweile zwölften Folge der Veranstaltungsreihe „Sonst nu was?!“ gab es vor kurzem nicht nur was fürs Auge, sondern vor allem was für die Ohren. Im „Hörluchs“ im Aischpark-Center unterzog sich Moderator Atze Bauer mit seinem Rock ’n’ Roll-geschädigten Gehör einem Hörtest und testete die neuesten Hörgeräte. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, die Bitten der Ehefrau zu überhören, im Haushalt zu helfen, heißt es in einem Pressebericht des Stadtmarketings.

Groß wurden die Ohren der Zuschauer bei Comedian Alexander Göttlichers mit Wortwitz gespickten musikalischen Beiträgen, noch größer beim für Höchstadt geplanten Eissportzentrum Nordbayern, das ESC-Vorsitzende Nadja Müller vorstellte. Abgerundet wurde der Abend mit der frohen Botschaft des Stadtmarketings, dass heuer in Höchstadt ein Weihnachtsmarkt stattfinden wird. red