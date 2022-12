Die SPD-Kreistagsfraktion Erlangen-Höchstadt hat einen Antrag an den Landrat gestellt, um eine neue Busverbindung zwischen Herzogenaurach und Fürth über Vach zu ermöglichen.

Wie Christian Pech mitteilt, geht es er Fraktion darum, dass eine direkte Linie sinnvoll wäre. Man bezieht sich auf die hohe Anzahl an Beschäftigten in der Stadt Herzogenaurach , wovon alleine bei den sechs größten Unternehmen 1000 Personen aus dem Bereich Stadt Fürth nach Herzogenaurach einpendeln würden.

Die Verbindung zwischen Herzogenaurach und Landkreis Fürth via Linie 123 sei in den vergangenen Jahren stetig verbessert worden und es gebe eine Umsteigeverbindung zur DB in Siegelsdorf, heißt es in der Antragsbegründung weiter. Zum Stadtgebiet Fürth hingegen gebe es bis dato keine direkte Verbindung.

Im Nahverkehrsplan des Landkreises Erlangen-Höchstadt ist an verschiedenen Stellen der Bedarf und die Notwendigkeit an Verbindungen von und nach Stadt Fürth festgestellt. Insbesondere auch aus den Ortsteilen von Herzogenaurach.

Christian Pech und die Herzogenauracher Kreisrätin Renate Schroff scheiben weiter: „Auch vor dem Hintergrund eventueller Veränderungen der Werksverkehrsbusse wäre eine

Etablierung einer Linie zu begrüßen.“ Auch die Stadt Fürth habe bereits eine Verbindung zwischen ihrem Stadtgebiet und Herzogenaurach in ihren Nahverkehrsplan aufgenommen. Daher ist es nach Ansicht der SPD „wichtig und zielführend, dass die Verwaltung des Landkreises ERH mit der Verwaltung der Stadt Fürth nochmals Kontakt aufnimmt, mit dem Ziel von Planungsgesprächen zwischen beiden Gebietskörperschaften“. red