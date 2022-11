Die Herzogenauracher SPD-Ortsvorsitzende Renate Schroff lud langjährige Mitglieder zum Ehrungsabend in die „Herzo-Bar“ ein. Die zu Ehrenden wiesen zusammen eine Parteizugehörigkeit von über 555 Jahren vor.

Gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Alexandra Hiersemann nahm Schroff die Ehrung vor. Die Laudatorin Hiersemann gab dabei Rückblicke auf das Zeitgeschehen in den jeweiligen Eintrittsjahren. Die Landtagsabgeordnete zeigte sich davon überzeugt, dass eine solidarische Gesellschaft und eine neue Politik des Zusammenhalts das beste Mittel gegen Populismus und Hetze seien. Für eine solche Politik brauche es auch weiterhin die Sozialdemokratie.

Bei der 25-jährigen Mitgliedschaft erinnerte sie daran, was 1997 politisch wichtig war: Russland zog seine Truppen aus Tschetschenien ab. „Das wünschen wir uns so sehr, dass dies jetzt auch in der Ukraine erfolgen würde.“ Außerdem vereinbarten Russland und die Nato sogar eine europäische Sicherheitspartnerschaft. „Ja, das hat man fast vergessen, dass es sowas einmal gab.“

Bei der 40-jährigen Mitgliedschaft blickte die Laudatorin auf ein schicksalsträchtiges Jahr der Sozis zurück. Bundeskanzler Helmut Schmidt kündigte die Koalition mit der FDP auf und der Bundestag wählte am 1. Oktober 1982 durch ein konstruktives Misstrauensvotum Helmut Kohl zum Bundeskanzler.

1972 – beim Eintritt der Jubilare (50 Jahre) – begeisterte Willy Brandt vor allem junge Leute und riss viele Menschen mit, als er mit der neuen Ostpolitik das große Projekt der Grundlagenverträge mit der damaligen DDR auf den Weg brachte. Das war ein maßgeblicher Baustein der Friedenspolitik, auch für ganz Europa. Das Motto seiner Amtszeit „Wir wollen mehr Demokratie wagen“ sei immer noch so aktuell wie vor 50 Jahren. „Nebenbei bemerkt: 50 Jahre SPD-Mitgliedschaft zeigen Ausdauer, Nervenstärke und nicht zuletzt auch Leidensfähigkeit“, sagte Hiersemann, „bei mir sind es derzeit 39 Jahre, und ich weiß genau, wovon ich dabei rede.“

An die Jubilare gewandt erklärte Alexandra Hiersemann: „Ihr steht für unsere Demokratie und damit gegen die, die unseren Rechtsstaat zerstören wollen. Das haben unsere Genossinnen und Genossen, teilweise unter Einsatz ihres Lebens, seit 153 Jahren getan.“

Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft: Thomas Vogel , Jürgen Bauer, Wilfried Salzbrunn, Maja Haller, Karl Engert; 40 Jahre: Dieter Hoffmann, Elke Krause; 50 Jahre: Jürgen Jansen , Margot Jansen, Georg Fleissner, Wulf Maiwald, Martin Lauer , Manfred Braun und Karl-Hermann Neckritz.

Richard Sänger