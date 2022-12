Vor wenigen Wochen konnte Karl Bauerreis, Mitglied des SPD-Ortsvereins Hemhofen , seinen 90. Geburtstag feiern. Außerdem ist er jetzt auch 70 Jahre Mitglied in der SPD .

Gerd Brandmähl-Estor, der Vorsitzende der SPD Hemhofen , begrüßte Martina Stamm-Fibich (MdB), den SPD-Kreisvorsitzenden Fritz Müller , den Bürgermeister Hemhofens Ludwig Nagel ( CSU ) und als besonderen Ehrengast Renate Schmidt , ehemalige Bundesministerin für Familie, Senioren und Frauen, im Bürgertreff Hemhofen .

Eine solche Ehrung – Renate Schmidt hielt die Laudatio − geht aber nicht ohne einen Blick auf die Bauerreis-Familiengeschichte und auf die Geschichte der SPD : „Die Familie Bauerreis hat die Sozialdemokratie nach Hemhofen gebracht.“ Über die 100 Jahre stand und „steht der Name Bauerreis für die SPD in Hemhofen “.

Schon Karl Bauerreis der Erste, der Großvater des zu Ehrenden, sei sicher zu seiner Zeit der aktivste aller Nachkommen als Gemeinderat, Kreisrat und Kreisbaumeister gewesen. Er habe auch den TSV Hemhofen 1928 mitbegründet und war lange Jahre Vereinsvorstand.

Aus der Chronik zitierte Schmidt: „ …ein Mann, der sich durch selbstlosen Einsatz und großen Elan ausgezeichnet hat“. Er habe den Ortsverein in den 1920er Jahren gegründet und sei selbst schon vorher im Jahre 1902 in Hamburg der SPD beigetreten. „Zu der Zeit war August Bebel noch Parteivorsitzender. Das bedeutet, dass die Familie Bauerreis auf eine 120-jährige SPD-Geschichte in direkter Linie zurückblickt und davon fast 100 Jahre in Hemhofen .“

Karl der Erste war SPD-Mitglied von 1902 bis zum Tode 1969. Sein Sohn Otto Bauerreis, war bis zu seinem Tod ebenfalls über 60 Jahre SPD-Mitglied .

Eiserne Hochzeit wird gefeiert

„Der heutige Karl Bauerreis − der Zweite − feiert in wenigen Tagen Eiserne Hochzeit (65) mit seiner Ehefrau Marianne, die auch schon über 50 Jahre Mitglied in der SPD ist. In den letzten 35 Jahren hatte er zwar keine Parteiämter inne, wäre aber als Listenkandidat sicher in den Gemeinderat gekommen, wollte das aber nicht. Sein Sohn Holger ist nun auch schon 45 Jahre SPD-Mitglied .“

Karl hatte viele Jahrzehnte die Schreinerei zu führen, so wie sein Großvater, Vater und heute der Sohn . Der Jubilar sei eher zurückhaltend und bescheiden, aber genauso stark und mit Herz und Verstand der Sache verschrieben. Natürlich hätten alle Bauerreis mit ihrer Schreinerei bis heute Wahlkampfmaterial her- und aufgestellt.

Schmidt ging auch auf die SPD-Vergangenheit ein. Sie erwähnte Herausforderungen wie den Klimawandel sowie die vielen anstehenden Themen, die die jetzige Regierung meistern müsse.

Martina Stamm-Fibich berichtete aus der Arbeit im Bundestag und dass in einem anspruchsvollen Jahr die Regierung doch viel erreicht habe. Sie sprach außerdem das Verhalten der AfD an, das manchmal nur verurteilt werden könne und einem Bundestag nicht entspreche. Johanna Blum