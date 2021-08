Auf der A 3 Richtung Süden ist es am Freitag zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West zu einem folgenschweren Unfall gekommen.

Ein Audi-Fahrer aus Amberg musste im starken Reiseverkehr zur Mittagszeit verkehrsbedingt stark bremsen, was ein nachfolgender holländischer Autofahrer zu spät erkannte. Er fuhr auf den Audi leicht auf. Der dahinter fahrende BMW-Fahrer war derart abgelenkt, dass er mit hoher Geschwindigkeit auf die beiden Fahrzeuge auffuhr.

Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge ineinander geschoben, so dass zwei der drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Zehn der insgesamt elf in den Fahrzeugen sitzenden Personen mussten mit leichten Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden.

Durch den Unfall und das Heer der anfahrenden Rettungswagen entstand ein größerer Stau , welcher von den freiwilligen Feuerwehren aus Gremsdorf und Höchstadt abgesichert wurde. Diese kümmerten sich auch um die auslaufenden Betriebsstoffe.

26 000 Euro Schaden

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 26 000 Euro, wie die Verkehrspolizei Erlangen berichtet. pol