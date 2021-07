In einem rotarischen Jahr mit vielen Distanzmeetings gelang es der amtierenden Präsidentin des Rotary Clubs Höchstadt Adelinde Reinhardt dennoch, zahlreiche Projekte und Aktionen unter Coronabedingungen zugunsten von Menschen vor allem in der direkten Umgebung umzusetzen.

Reinhardt übergibt das Präsidentenamt an ihre Nachfolgerin Carola Schwank. Die in Reichmannsdorf wohnende Programmleiterin im Bereich Entwicklungskooperation der Siemens Stiftung möchte das erfolgreiche Engagement ihrer Vorgängerin vor allem im Bereich Kinder- und Jugendarbeit fortsetzen und weiterentwickeln.

Beim Übergabemeeting im Schlosshotel in Reichmannsdorf, schildert die scheidende Präsidentin, Adelinde Reinhardt, wie wichtig ihr vor allem die gezielte Unterstützung von Kindern und Jugendlichen war, die besonders unter den Coronaeinschränkungen litten. Unter ihrer Präsidentschaft wurden bewährte Projekte zur Kinder- und Jugendförderung weiter gefördert wie beispielsweise das Leseprojekt für Grundschulen . In Kooperation mit den Barmherzigen Brüdern in Gremsdorf und Erlanger Rotary Clubs wurden Bienenhotels in Schulen und Kindergärten in der Umgebung Höchstadts aufgestellt. Obwohl in der Zeit des Lockdowns persönliche Kontakte fehlten, fand ein reger Austausch in Online-Meetings statt.

Unterstützung erfuhren auch andere Bereiche wie Krankenhaus, Altenheime , die Mitarbeiter des Straßenkreuzers. Reinhardt übergibt ihr Amt nach einem ereignisreichen Jahr. red