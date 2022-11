Auf dem Siemens-Campus in Erlangen baut der Weltkonzern für die Zukunft. Um den Umzug nachhaltig über die Bühne zu bringen, kommt das gesamte Innenleben aus einem fünfstöckigen Bürogebäude in Erlangen jetzt bei der Auktionsplattform Restlos im Internet unter den Hammer.

Fünf Stockwerke, 1200 Arbeitsplätze: Wenn eine große Denkfabrik umzieht, suchen die alten Möbel reihenweise ein neues Zuhause. Allein 75 Besucherstühle, 110 Garderobenständer und über 250 Schreibtischstühle werden bei der Auktion angeboten. „Wir bei Siemens legen großen Wert auf Nachhaltigkeit“, sagt Sebastian Schmerberg von Siemens Real Estate zu der aktuellen Versteigerung .

Die Plattform Restlos habe bereits vor knapp zwei Jahren das Inventar aus dem geschichtsträchtigen „Himbeerpalast“ im Zentrum der Universitätsstadt für den Weltkonzern erfolgreich versteigern können. „Mit den guten Erfahrungen sind wir wieder sehr zuversichtlich, dass auch dieses Mal fast alle Einrichtungsgegenstände eine zweite Verwendung finden werden“, hofft Sebastian Schmerberg.

Wie Fabian Altrichter, der Gründer des Nürnberger Spezialunternehmens für nachhaltige Industrieauflösungen berichtet, sei die Dimension wieder gewaltig, die Herausforderung enorm. Bei der aktuellen Versteigerung im Auftrag von Siemens kommen in Erlangen über 2000 Positionen vom Videobeamer bis zur Küchenzeile unter den Hammer. Die Auswahl an Schreibtischen ist beinahe uferlos. Allein 399 höhenverstellbare Schreibtische werden diesmal versteigert. Die professionellen Arbeitsplatzeinrichtungen gibt es in vielen verschiedenen Formen und Größen.

Dazu werden zahlreiche Bürobegleiter wie Sideboards und Stehleuchten angeboten. Wer gleich sein ganzes Heimbüro auf Vordermann bringen will, kann komplette Bürozimmereinrichtungen ersteigern. „Wir haben auch mehrere Sets im Angebot, um gleich mehrere Büros mit dem passenden Mobiliar auszustatten“, sagt Kerstin Kranich, die zuständige Projektleiterin von Restlos.

Höhenverstellbare Arbeitsplätze

Auch das Start-up-Paket mit über 42 höhenverstellbaren Arbeitsplätzen geht wie alle Lose zum Startpreis von einem Euro in die Auktion . Die Besichtigung findet am Freitag, 4. November, in Erlangen statt. Interessenten können sich für den Besichtigungstermin im Internet unter restlos.com anmelden. Treffpunkt für die Besichtigung ist der Eingang zum bisherigen Firmencampus an der Freyeslebenstraße 1. Für den Zutritt zum Siemens-Gelände wird ein Ausweisdokument benötigt.

„Wir belassen das gesamte Inventar bewusst am Standort in Erlangen , um unnötige Transporte zu vermeiden“, erklärt Kerstin Kranich. Aufgrund der Größe der Versteigerung sind zwei Termine vorgesehen: „Die Auktion enthält so viele Teile, dass diese an zwei aufeinander folgenden Tagen, am 7. und 8. November, enden wird.“ red