In der gut besuchten Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Buch des Weisendorfer Ortsteiles ist im Gasthaus Süß ein komplett neuer Vorstand gewählt worden.

Neben vielen, teils aus den letzten zwei Jahren aufgeschobenen Ehrungen, die nun endlich ihren würdigen Anlass fanden, folgte der Vorstandswechsel. Die Mitglieder applaudierten lange, denn sie waren stolz auf ihre Kollegen, die sich so lange und so engagiert für das Wohl ihrer Feuerwehr eingesetzt haben. Die bisherige Vereinsführung legte die Posten in jüngere Hände.

Die Neuwahlen: Vorsitzender Dominik Popp, Zweiter Vorsitzender Michael Kern, Schriftführung Ronja Winter, Kasse Julia Kreiner. Zweiter Bürgermeister Stefan Groß leitete die Neuwahlen.

Die altgedienten Vorstandsmitglieder Volker Jung (Vorsitzender von 2005 bis 2023), Werner Starke (Zweiter Vorsitzender von 2002 bis 2023), Alfred Neubauer (Schriftführer von 1998 bis 2023) und Alexander Geyer (Kassier von 2017 bis 2023) traten nicht mehr an. „Wir werden der Feuerwehr, falls gewünscht, weiterhin zur Seite stehen“, betonte Volker Jung .

In der Versammlung wurden auch langjährige Mitglieder geehrt, Ehrenmitglieder ernannt und Herbert Wallner aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Auch einige aktive und fördernde Neuzugänge konnte die Feuerwehr verzeichnen.

Vorsitzender Volker Jung sagte rückblickend auf die Jahre 2020 bis 2022, wegen der Corona-Pandemie hätte vieles abgesagt werden müssen. Das Sommerfest hatte im letzten Jahr wieder einen starken Zulauf, viele junge Familien nutzten das Angebot der Feuerwehr. Der Besuch war nicht nur für die Kasse gut, denn spontan konnten 25 neue Mitglieder, davon neun Aktive, begrüßt werden.

Die Bucher Feuerwehr mit aktuell 42 Aktiven wurde in den zurückliegenden zwei Jahren zu 36 Einsätzen alarmiert, berichtete Kommandant Michael Kern. Vier davon waren technische Hilfeleistungen bei Unfällen, ansonsten Einsätze bei Gasaustritt, First Responder, Überschwemmung, Ölspurenbeseitigung oder Türöffnungen. Zudem gab es fünf Brandeinsätze und einige Verkehrsabsicherungen.

So weit es Corona zuließ, wurden auch die Gruppenübungen, Unterrichte und die Erste-Hilfe-Ausbildung durchgeführt. Das Durchschnittsalter der aktiven Mannschaft liegt aktuell bei 40 Jahren. „Die Anforderungen an die Aktiven in den vergangenen Jahren sind enorm gewesen, die Übungen unter Auflagen schwierig durchzuführen. Stetige Übung ist aber unerlässlich, um bei einem Einsatz zu funktionieren“, betonte der Kommandant.

Zweiter Bürgermeister Stefan Groß lobte den jahrzehntelangen Einsatz des Vorstandes und zollte den aktiven Feuerwehrleuten der Ortsteilwehr Respekt und Anerkennung. Der Wunsch nach einer Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses werde in Erfüllung gehen, denn die notwendigen Mittel seien im Haushalt eingestellt. „Wenn alle an einem Strang ziehen, dann klappt es in einem Dorf“, kommentierte der stellvertretende Bürgermeister die Aktivitäten der Bucher Wehr.

Entgegen der landläufigen Entwicklung, dass sich immer weniger Menschen im Ehrenamt engagieren, freut sich die Bucher Feuerwehr über neue aktive und passive Mitglieder. „Ihr seid die gute Seele im Ort und immer da, wenn ihr gebraucht werdet. Das ist heute lange nicht mehr selbstverständlich, und daher habe ich die Bitte: Bleiben Sie der Feuerwehr noch lange erhalten“, wünschte sich der ausscheidende Vorsitzende.

Emotional wurde es bei der Verabschiedung des Vorstandes. So gaben die neuen Vorsitzenden Dominik Popp und Michael Kern nicht nur einige Episoden zum Besten, sondern jeder Einzelne wurde mit persönlichen Worten und Geschenken verabschiedet.

Ehrungen: 25 Jahre: Stefan Baier, Hubert Kreiner, Uschi Räntsch, Robert Ruppaner, Michael Weiß ; 40 Jahre: Robert Bucher, Hans Dellermann, Franz Dellermann, Erich Fuchs , Paul Haagen, Harald Körner, Georg Maier , Helmut Pöpperl, Uwe Wagner; 60 Jahre: Konrad Süß, Peter Kern ; Ehrenmitglieder: Hermann Hable, Siegfried Lorenz , Franz Petter, Rolf Weber.

Richard Sänger