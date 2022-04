Der Ukrainekrieg und das Schicksal der Flüchtlinge lässt die Menschen nicht unberührt, so auch die Hobbyvolleyballer der TSG Weisendorf. Da auch in Weisendorf geflüchtete Mütter und Kinder angekommen sind, beschlossen die Volleyballer spontan, diese zu unterstützen. Matthias Zwingel vom Rewe-Markt sagte seine Unterstützung zu und stellte die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung.

Unter dem Motto: „Wir kochen und backen – die Weisendorfer Bürger spenden und essen“ wurde zur Spendenaktion der Hobby-Volleyballer eingeladen. Die Organisatoren trafen sich zum Gemüseschälen und schnippeln, um einen Schaschliktopf sowie einen vegetarischem Linseneintopf zuzubereiten. Bereits vorher waren vor allem weibliche Vereinsmitglieder mobilisiert worden, um ein großes Küchenbuffet mit selbstgebackenen Köstlichkeiten zu bestücken, die dann im Eingangsbereich des Rewe-Marktes angeboten wurden und bei den Kunden des Marktes großen Zuspruch fanden.

Für die Aktion im Supermarkt gab es auch einen herzlichen Dank von Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein. Auch im Rathaus gibt es drei Ansprechpartner, um den Geflüchteten den Aufenthalt zu erleichtern, und der Bürgermeister steht in Kontakt mit dem Landratsamt. Bei der Sitzung des Marktgemeinderates zollte der Bürgermeister dem Weisendorfer Gerd Ankermann Respekt und Anerkennung, denn er war vom ersten Tag an dabei, um die Angekommenen zu unterstützen und ihnen bei der Anmeldung zu helfen. So konnte er auch schon einige Wohnungen vermitteln. sae