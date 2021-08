„Lost Places“ – aufgegebene, sich selbst überlassene Liegenschaften oder Industrieanlagen – sind unter Fotografen ein beliebtes Motiv. Es lag also nahe, dass der Foto-Video-Kreis Siemens Erlangen den Himbeerpalast vor der Übergabe an den neuen Besitzer fotografisch aufarbeitet. Lost-Places-Fans und Liebhaber von Architektur-Fotografie kommen bei der nun startenden Ausstellung in der Siemens-Werksbibliothek auf ihre Kosten. Bis Ende September kann der Besucher in Bildern durch bekannte und unbekanntere Räume des Palastes im Dornröschenschlaf streifen, wie den Großen Vortragssaal, den Heizungskeller, das Vorstandszimmer. Der Foto-Video-Kreis ist ein Zusammenschluss engagierter Foto- und Videografen, die unmittelbar nach dem ersten Lockdown von persönlichen auf virtuelle Vereinstreffen umgestellt haben. Ausstellung: Siemens-Bibliothek, Schuhstraße 60, Erlangen . Zutritt für jedermann, Eintritt frei; Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11 bis 14.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch auch 16 bis 17.30 Uhr, Donnerstag 16 bis 19 Uhr. Kontakt: foto-video-erlangen.de Foto : Christian Lindner