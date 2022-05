Ob Praktikumsjahr oder direkt mit Ausbildung oder Studium starten: Viele Wege führen nach der Schule in das Berufsleben . Einer davon ist die Ausbildungsbörse des Landkreises Erlangen-Höchstadt am heutigen Samstag von 10 Uhr bis 14 Uhr.

Dabei stellen Handwerks-, Mittelstands- und Großbetriebe die Ausbildung für junge Leute in der Region vor. Sie findet zum 19. Mal und erstmals in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Herzogenaurach als Open-Air-Veranstaltung in der Innenstadt statt. Bei einem Vorgespräch zur Ausbildungsbörse in der Herzogenauracher Innenstadt machte sich Landrat Alexander Tritthart gemeinsam mit Bürgermeister German Hacker ein Bild von dem neuen Austragungsort an der frischen Luft.

Im Gespräch mit Vertretern der Bundesagentur für Arbeit , der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken, dem Staatlichen Beruflichen Schulzentrum und der Kreishandwerkerschaft waren sich alle einig: Perspektiven für junge Generationen entstehen häufig durch Netzwerke vor Ort. „Nach einer coronabedingten Zwangspause freue ich mich sehr, dass unsere Ausbildungsbörse wieder stattfindet.

70 Aussteller kommen

Schule und Ausbildung bereiten den Weg für eine erfolgreiche berufliche Zukunft“, sagte Landrat Alexander Tritthart . Als eine der „Bildungsregionen in Bayern“ will der Landkreis gemeinsam mit dem Kreistag Bildung noch besser machen und Chancen auf dem Arbeitsmarkt nachhaltig und zukunftsorientiert gestalten.

Die Ausbildungsbörse des Landkreises soll Schülern sowie der ansässigen Wirtschaft eine ungezwungene Plattform bieten.

Insgesamt haben sich rund 70 Aussteller gemeldet, die um Nachwuchs werben wollen. Wer einen Ausbildungsplatz sucht oder sich für ein duales Studium interessiert, kann dort mit den Firmen ins Gespräch kommen, sich über deren Angebote informieren und Tipps zu Bewerbung und Berufswahl holen. Beispielsweise stellen sich der ÖPNV im Landkreis und das Technische Hilfswerk vor.

Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz: So ergänzt die Bäcker-Innung Erlangen die Angebote der Herzogenauracher Cafés und Restaurants in der Innenstadt. Auf den Seiten www.erlangen-hoechstadt.de/wirtschaft-bildung/nachwuchskraefte/ und www.herzogenaurach.de/ausbildungsboerse steht, welche Firmen bei der Ausbildungsbörse dieses Jahr mitmachen.

Die Messe ist vom Busbahnhof An der Schütt aus in wenigen Gehminuten erreichbar. Es sind zusätzliche Besucherparkplätze im Stadtgebiet ausgeschildert. red