Am Freitag, 8. Oktober, startet das Jazz-Festival in Höchstadt mit dem Florian-Höfner-Trio um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr in der Fortuna-Kulturfabrik, Bahnhofstraße 9. Dieses Konzert wird vom Bayerischen Rundfunk (Bayern 4) aufgezeichnet und im Rundfunk dann später gesendet. Für diese kulturelle Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Nach den aktuellen Bestimmungen können die Konzertbesucher die Masken am Platz abnehmen. Karten sind online über www.fortuna-kulturfabrik.de unter Veranstaltungen buchbar, aber auch an der Abendkasse kann man Karten erwerben. Das Trio spielt in der Besetzung Florian Hoefner (Piano), Andrew Downing (Bass) und Nick Fraser (Schlagzeug). Weiteres Programm: Samstag, 19 Uhr: Lutz-Häfner-Quintett; 21 Uhr: „A Tribute To Charly Antolini “; Sonntag 190 Uhr: Peter Thoma und Yara Linss Collection. Foto: PR