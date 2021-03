Adelsdorf — Die neue Packstation der Bundespost in der Hochstraße 21 in Adelsdorf wurde ihrer Bestimmung übergeben. Helmut Muhr, Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post AG aus Ingolstadt und Klaus Zametzer, Qualitätsmanager der Deutsch Post-AG aus Forchheim - der Mann mit der goldenen "Sesam-öffne-dich-Karte" - trafen sich mit Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) am neuen Standort . Fischkal freute sich, als er zu seiner Überraschung und zum Testen ein Päckchen aus einem Fach abholen konnte, wobei er das System kennenlernte. "Das ist ja ganz einfach!", schwärmte er.

Drei Monate für die neue Station

"Mitte Dezember hatten wir den ersten Kontakt zur Gemeinde gesucht und nach jetzt knapp drei Monaten steht die Packstation", sagte Muhr stolz. "Sieben Tage hat die Packstation geöffnet und das ist hervorragend", findet Fischkal. Auch die Öffnungszeiten der Postfiliale im Rewe ab 1. April seien nun unschlagbar. Natürlich wäre es ideal gewesen, Post und Packstation zentraler im Ort zu haben, aber nun kann man den Gang zur Post und zur Packstation gut mit einem Einkauf verbinden. " In den Jahren 2016/17 haben wir mit den Packstationen begonnen und bis Ende des Jahres wird es in Deutschland über 12 000 Packstationen geben", sagt Helmut Muhr.

Alte Filiale schließt

In absehbarer Zeit werde auch an diesem Standort , nahe dem Kreisel, noch ein Briefkasten positioniert. Jeder Postkunde kann sich ab sofort registrieren lassen und dann bekommt er eine Karte, alles kostenlos. Mit dieser kann er auch Retourenpakete zu jeder Zeit wieder über die Packstation zurückschicken. "Die neue Packstation hat aber nichts mit der Postfiliale, die am 1. April im Rewe eröffnet, zu tun", betont Helmut Muhr noch abschließend. Insgesamt gibt es 83 Fächer in der neuen Packstation.

Die bisherige Filiale in der Bahnhofstraße 15 stellt mit Ablauf des 31. März 2021 ihren Service ein. Gerade jetzt, wo besonders viel online bestellt wird, sind die Menschen mit der Packstation flexibler und wissen ihre Pakete immer in guten Händen. "Ich freue mich über die erste Packstation in Adelsdorf und denke, gerade in Corona-Zeiten erfüllt diese eine wichtige Funktion: Pakete können abgeholt werden, ohne mit anderen in persönlichen Kontakt treten zu müssen", so Bürgermeister Fischkal über die neueste postalische Errungenschaft in Adelsdorf .