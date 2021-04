Siemens und Siemens Caring Hands spenden rund 65 000 Euro für kommunale Covid-19-Hilfsprojekte in Erlangen , Fürth und Nürnberg. Die Summe soll für digitales Equipment und Corona-Nothilfe eingesetzt werden und Betroffene der Pandemie unterstützen. Die Spende kommt aus dem von Siemens eingerichteten Covid-19-Hilfsfonds. Mit einem Maßnahmenpaket in den Bereichen Bildung und Soziales möchte Siemens sozial schwächeren Bürgern unter die Arme greifen, die in der andauernden Pandemie den Anschluss zu verlieren drohen. Die Spendensumme soll zu einem großen Teil in die Anschaffung digitaler Ausstattung und Endgeräte wie PCs , Laptops , Drucker sowie notwendiges Zubehör fließen. Ein weiterer Anteil soll zur finanziellen Unterstützung in Not geratener sozialer Einrichtungen und Familien verwendet werden. Die von den Siemens-Mitarbeitern gespendeten Beträge wurden von der Siemens AG verdoppelt.

Im Vordergrund der kommunalen Förderprojekte steht der Zugang von sozial benachteiligten Familien und älteren Menschen zu digitalem Equipment, um die soziale Teilhabe am digitalen Wandel zu gewährleisten. Dabei stellen die Städte unisono fest, dass die durch die Krise beschleunigte Digitalisierung vor allem Familien mit Schulkindern benachteiligt, die sich entsprechende Geräte für den Online-Unterricht nicht leisten können. Das Gleiche gilt für Senioren , die vom zunehmend digitalisierten Alltag abgehängt werden.

Auch die Stadt Erlangen erhält technische Ausstattung und will zusätzlich im Rahmen der kommunalen Corona-Nothilfe Senioren , Familien, Einzelpersonen und Institutionen wie die Frühförderung Kinderhilfe Erlangen unterstützen. red