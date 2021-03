Bei einem schweren Verkehrsunfall mit drei Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Frauenaurach und Erlangen-West hatte einer der Lkw-Fahrer sehr viel Glück. Er wurde nur leicht verletzt.

Langer Stau

Als Folge des Unfalls kam es in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Stau bis auf Höhe der Rastanlage Aurach-Nord, der sich nur langsam auflöste. Um 19.40 Uhr übersah ein Fahrer, der in Richtung Würzburg unterwegs war, offenbar am Stauende einen vor ihm fahrenden Sattelzuges. Zwar versuchte er noch, das Lenkrad nach links zu reißen, um einen Aufprall zu verhindern.

Dennoch prallte sein Lastwagen aufs Heck des Sattelzugs und schob diesen auf einen davorstehenden Autotransporter. Der Verursacher konnte sich selbst aus seinem massiv verformten Führerhaus befreien. Er kam mit Beinverletzungen in eine Klinik. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Ladung liegt bei mindestens 250 000 Euro.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der drei Fahrzeuge musste die A 3 in Richtung Frankfurt bis nach Mitternacht gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach mit Unterstützung der Feuerwehr Erlangen und der Autobahnmeisterei Geiselwind ausgeleitet. red