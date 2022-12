Zu Weihnachten startet Aldi Süd schon zum zweiten Mal in diesem Jahr eine große Aktion, um regionale Projekte zu unterstützen.

Die Aldi-Regionalgesellschaft Adelsdorf hat sich bewusst dafür entschieden, die außergewöhnliche und nicht leichte Arbeit der Hospize in der direkten Nachbarschaft zu unterstützen. „Gerade die Sterbebegleitung war in der Pandemiephase für die Angehörigen als auch die Mitwirkenden der Hospize äußerst belastend und hat von den Betroffenen enorm viel abgefordert“, so Markus Steinbrenner, Managing Director der Regionalgesellschaft Adelsdorf .

Mit der großzügigen Spende von 10.000 Euro an die Hospizvereine Höchstadt und Umgebung und Herzogenaurach soll die Anerkennung für diese besondere Arbeit zum Ausdruck gebracht werden.

Viele Menschen mit schweren Erkrankungen kommen in eine Situation, in der die Medizin keine Heilung mehr herbeiführen kann, eine Linderung belastender Symptome steht dann im Vordergrund. Die Hospize haben sich zum Ziel gesetzt, die Betroffenen und ihre Angehörigen zu begleiten und nicht allein zu lassen, ebenso die Lebensqualität auf diesem letzten Weg zu verbessern. Die Hospizbegleiterinnen und -begleiter betreuen hier ehrenamtlich die Betroffenen und die Angehörigen.

„Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber zumindest den Tagen mehr Leben“, zitiert Hans-Joachim Laugwitz, Vorsitzender des Hospizvereins Höchstadt und Umgebung die Mitbegründerin der Hospizbewegung, Cicely Saunders.

Aufwand bei der Ausbildung

Die Hospizvereine Höchstadt und Herzogenaurach führen Ausbildungskurse durch, die mit einem hohen personellen und finanziellen Aufwand verbunden sind. „Hierfür kommt die Aldi-Süd-Spende gerade zur rechten Zeit“, so die Vorsitzende des Herzogenauracher Hospizvereins , Bettina Quandt. red