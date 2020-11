Covid-19 stoppt in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte im Landkreis Rhön-Grabfeld. Auf diesen Märkten war unter anderem die Humanitäre Ungarnhilfe Hl. Elisabeth Hohenroth mit zahlreichen weihnachtlichen Angeboten vertreten. Diese wurden von Mitgliedern gebastelt, hergestellt, gestrickt und zur Verfügung gestellt. Der Erlös fließt alljährlich in die Unterstützung der notleidenden Bevölkerung in Ungarn.

Thea Höhn will auf diese Aktion in der Adventszeit nicht verzichten. Der Verkauf findet deshalb an den vier Adventswochenenden in Bad Königshofen an der Tuchbleiche 7 statt. Dort wurde ein Raum kostenfrei zur Verfügung gestellt, der nicht mehr als Laden genutzt wird. Angeboten werden handgestrickte Socken, Mützen, Schals und Handschuhe, Weihnachtsengel und Sterne, Weihnachtskarten, auch Alltagsmasken und vieles mehr. Öffnungszeiten: Freitag von 14 bis 17 Uhr, Samstag von 11 bis 17 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es am direkt angrenzenden Parkplatz des Busbahnhofs Tuchbleiche Bad Königshofen. mhf