Soll und kann die Stadt Seßlach die Vereine im Stadtgebiet finanziell unterstützen? Darüber diskutierten die Stadträte am Dienstagabend bei ihrer Jahresschlusssitzung in der Turnhalle der Mittelschule. Hintergrund war der Antrag der SPD-Fraktion auf Gewährung einer einmaligen Sonderförderung mit 500 Euro. In deren Genuss sollten die Vereine kommen, die Unterhalt und Betriebskosten von Immobilien und Sportanlagen vollständig selbst tragen müssen, obwohl sie wegen der Corona-Pandemie aktuell keine Einnahmen aus sportlichen, kulturellen und geselligen Veranstaltungen haben.

Wie Wolfgang Brasch (SPD) begründete, sollten zur Finanzierung die Mittel für die Vereinsförderung aus Haushaltsresten anderer Maßnahmen aufgestockt werden. Zwar unterstütze die Stadt Investitionen oder Übungsleiter, aber keine Betriebskosten. Brasch: "Die Stadt sollte ein großes Interesse daran haben, dass die Vereine die städtischen Liegenschaften weiterhin unterhalten können."

100 Euro für alle anderen Vereine

Martin Mittag (CSU) wollte neben den 500 Euro für die rund zehn Vereine mit Liegenschaften auch alle anderen Vereine mit einem Obolus bedenken. Dafür schlug er 100 Euro vor.

Damit konnte auch Bürgermeister Maximilian Neeb leben. Allerdings seien die dafür notwendigen Mittel erst im Haushalt 2021 einplanbar. So beschloss es der Stadtrat einstimmig. Der Hauptfinanzausschuss soll sich in seiner Januar-Sitzung mit der Höhe und den Empfängern der Förderung befassen.

Klimaschutz als Leitgedanke

Ohne Gegenstimme beschloss der Stadtrat, dass alle das Thema Klimaschutz betreffenden Aspekte bei allen Entscheidungen des Stadtrates und der Ausschüsse berücksichtigt werden. Klima- und umweltschutzrechtliche Themen werden im Grundstücks- und Bauausschuss behandelt. bkn