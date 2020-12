Verkaufsstellen Geschäftsstelle des Naturparks Frankenwald in der Klosterstraße in Kronach, Frankenwald-Tourismus-Service-Center Kronach, Tourismushaus Oberes Rodachtal Steinwiesen, Tourismuszentrum Steinbach am Wald, Schiefermuseum Ludwigsstadt, Tourist-Information Bad Steben, Tourist-Information Selbitztal-Döbraberg Naila, Fremdenverkehrsamt im Rathaus Stadtsteinach, Fremdenverkehrsamt im Rathaus Wirsberg, Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach sowie Weka Kronach, Buchhandlung "Lesezeichen" Kronach, Rewe-Markt Steinberg, Firma Kümmet Kronach, Die "Tierdoktoren" in Kronach-Neuses und "Schöss Zeuch" Kronach

Bestellung telefonisch oder per E-Mail: Naturpark Frankenwald e. V., Postanschrift Güterstraße 18, 96317 Kronach, Geschäftsstelle: Klosterstraße 13, 96317 Kronach, Tel. 09261 678-290, Fax 09261 62818-290, E-Mail naturpark.frankenwald@lra-kc.bayern.de, Internet: www.naturpark-frankenwald.de

Verstärkung Der Naturpark Frankenwald sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Naturpark-Ranger (m/w/d) in Vollzeit. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine Verlängerung wird angestrebt. Die Stellenausschreibung läuft noch bis zum 20. Dezember. Nähere Infos finden sich unter www.naturpark-frankenwald.de/naturpark-ranger-gesucht/. Ansprechpartnerin ist Anja Wunder, Telefonnummer 09261/678-290. hs