Mit Herta Jahreis feierte dieser Tage ein ehrenamtliches Energiebündel der Gemeinde Neuenmarkt den 75. Geburtstag.

Geboren ist die Jubilarin in Steinenhausen und aufgewachsen im heutigen Kulmbacher Stadtteil Höferänger. Nach der Schulzeit in der benachbarten Volksschule Ziegelhütten ergriff Herta Siegmund, wie ihr Geburtsname lautete, den Beruf der Näherin und Schneiderin in Kulmbach. Mit der Eheschließung mit Hartmut Jahreis, der bereits im Alter von 66 Jahren starb, wurde Herta Jahreis in dem Eisenbahnerdorf schnell heimisch. Dank ihrer Frohnatur wurde sie ein belebendes Element nicht nur im Fußballclub Neuenmarkt, der ihr seit 50 Jahren ans Herz gewachsen ist, sondern auch in der Laienspielgruppe Neuenmarkt und im Club 77. Mit ihm errang sie die oberfränkische Meisterschaft im Privatkegeln der Damen.

Neben den Vereinen waren ihr die Dorfgemeinschaft und das Leben im Dorf sehr wichtig. Beim Schützenfest des Eisenbahner-Sportvereins wurde sie mehrmals Bürgerkönigin. Sie ist ein treuer Fan der jährlichen Veranstaltungen der Faschingsfreunde Neuenmarkt und nicht von ungefähr haben ihr die Faschingsjecken einen eigenen Sketch gewidmet: "Herta ihr Mitfohrbänkla".

Erst nach der Geburt und der Erziehung ihrer beiden Töchter Antje und Marion suchte sich Herta Jahreis wieder eine Arbeit, zunächst in der Druckerei der Bayerischen Rundschau und in den letzten 25 Jahren vor der Rente in der Näherei der Himmelkroner Heime.

Verdienste für die Fußballer

Der Vorsitzende des Fußballclubs, Dieter Mühlbauer, würdigte die Jubilarin für ihre Verdienste. 2007 wurde Herta Jahreis mit der Ehrenmitgliedschaft des Fußballclubs ausgezeichnet und sieben Jahre später wurde ihr die DFB-Ehrenamtsuhr verliehen. Glückwünsche überbrachte auch Pfarrer Stefan Schleicher. Rei.