„Kino–Sommer“ im Eltmanner Schwimmbad von Freitag, 13. August, bis Sonntag, 15. August Dieses „Freiluftkino“ der Stadt Eltmann in Zusammenarbeit mit dem „Capitol-Theater“ erfreut sich schon seit langer Zeit großen Zuspruchs, und dafür sorgt auch die ansprechende Atmosphäre auf dem Gelände des Freibades. Neben den Stars auf der Leinwand setzt auch die Beleuchtung das Kinoareal in Szene. Aber nicht nur Auge und Ohr wird geschmeichelt, auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Unter freiem Himmel kann man bei kühlen Getränken mit Bier und Wein aus der Region sowie frischen Catering-Ideen wie Bruscetta, Chilli mit Nachos und Cheese oder Falafel mit Joghurt-Minze-Dips einen unvergesslichen Sommerabend erleben. Eigene Liegestühle sind auch willkommen und man sollte ebenso an passende Kleidung denken, denn die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Filmstart ist jeweils um circa 21 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Ritz, Eltmann (Telefon 09522/899-70) oder an der Abendkasse. Tickets kosten für Erwachsene 8 Euro und für Kinder/Jugendliche 5 Euro.

Los geht das Programm auf der Leinwand am 13. August mit dem Film „Der Junge muss an die frische Luft“. Es ist die Verfilmung eines Buches der Kindheitsgeschichte von Hape Kerkeling . Das Buch stand 20 Wochen auf Platz 1 der Bestsellerliste und ging rund eine Million mal über die Verkaufstheke. Im Jahre 2019 wurde der Film beim Deutschen Filmpreis mit drei „Lolas“ ausgezeichnet, unter anderem als bester Spielfilm .

„Night–Life“: Bei diesem spaßigen Ausflug in das Nachtleben von Berlin stürzen ein Frauenheld und sein Sidekick von einem Schlamassel in das nächste. Milo (Elyas M`Barek) arbeitet als Barkeeper in Berlin. Wenn er nicht gerade den Tag zur Nacht macht und danach noch weiterfeiert, wacht er bei fremden Frauen im Bett auf und beobachtet andere dabei, wie sie bei Tageslicht ein ganz normales Leben führen. Eines Nachts trifft er durch eine Reihe von Zufällen seine Traumfrau Sunny (Palina Rojinski). Die Vorführung ist am Samstag, 14. August (FSK ab 12 Jahre).

Zum Finale kommt „Amelie“: Der Film spielt zur Zeit von Prinzessin Dianas Tod, und Amelie ist besessen, der Welt das Gute wieder zu geben und als gute Fee in das Leben der Menschen zu treten. Amelie (Audrey Tatou) ist eine Träumerin, die in ihrer eigenen Welt lebt. Der Film siegte in vier Kategorien des Europäischen Filmpreises 2019 und er zählt zu den 100 bedeutendsten Filmen des 21. Jahrhunderts. Der Streifen geht am Sonntag, 15. August, über die Leinwand. gg

Der Kinosommer des Capitol-Kinos Sowohl in Zeil am Weingut Dr. Heigel, im Schlosspark Oberschwappach und am Baumwipfelpfad Ebrach: an gleich drei verschiedenen, besonders reizvollen Plätzen startet demnächst das Zeiler Capitol-Kino drei weitere Events seiner Kinosommer-Reihe. „In lauschiger Atmosphäre den Sommerabend genießen, mit Freunden plaudern, Corona und Hochwasser mal kurz vergessen, darum geht es!“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dass man dabei jeden Abend schöne Live-Musik hören, Leckeres zum Schnabulieren, Bier und Wein genießen kann, das ist der eine Sinn der Sache. Das Highlight der Kinosommer-Abende bleiben dennoch die ausgewählten Filme auf der großen Leinwand. Los geht der Kinosommer im lauschigen Ambiente des Weinguts Dr. Heigel in Zeil von Montag bis Donnerstag, 16. bis 19. August jeweils mit Livemusik zwischen 19 und 21 Uhr bis zum Filmstart. Weiter geht’s im wunderschönen Schlosspark Oberschwappach von Montag, 30. August, bis Donnerstag, 2. September, und am 3. und 4. September direkt unter dem Baumwipfelpfad Ebrach. Das genaue Programm findet man auf www. kino-zeil.de unter Events/ Kinosommer . Das Zeiler Kinoteam heißt die Gäste jederzeit willkommen. Platzreservierungen/Kontaktdaten werden telefonisch angenommen unter 09524/1601. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Die Luca-App wird überall vorinstalliert, Kontaktdaten werden auch manuell angenommen. red