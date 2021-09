Ab Ende September finden verschiedene Aktionen und Vorträge zum Thema „ Kindergesundheit “ für Familien im ganzen Landkreis Haßberge statt. Das breit gemischte Programm wurde im Rahmen der Gesundheitsregion plus in Kooperation mit der VHS Landkreis Haßberge, dem Umweltbildungszentrum sowie dem Amt für Ernährung, Lebensmittel und Forsten erstellt. Alle angebotenen Kurse und Vorträge sind für interessierte Familien und Fachkräfte kostenfrei.

Hintergrund: In der 93. Gesundheitsministerkonferenz wurde vergangenes Jahr beschlossen, dem Thema „Kindeswohl“ im Zuge eines Jahresschwerpunktes zusätzliche Bedeutung zu verleihen. Konkret lautet das Schwerpunktthema 2021: „Zukunft gestalten – die Gesundheit unserer Kinder“. Um das bundesweite Jahresschwerpunktthema auch regional zu unterstützen, wurde ein vielfältiges Programm erstellt. Geboten werden Aktionen für die ganze Familie, wie zum Beispiel Bogenschießen, eine Lama-Wanderung oder eine Entdeckungstour.

Ebenfalls gibt es naturpädagogische Angebote speziell für Kinder. Darüber hinaus werden Eltern-Vorträge und Selbsterfahrungskurse angeboten. Aber auch spezielle Angebote für Lehrerinnen und Lehrer sollen eine konstruktive und nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das gesamte Programm sowie Kontaktdaten zur Anmeldung finden sich auf www.gesundheitsregion-hassberge.de. Auskunft gibt auchder Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregion plus, Benjamin Herrmann, unter Telefon 09521/27490 oder via E-Mail an gesundheitsregi-on@hassberge.de. red