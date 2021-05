Beim VdK-Ortsverband Zeil fand eine Neubesetzung der Vorstandschaft Zeil statt.

In einer schriftlichen Abstimmung wurde laut Mitteilung des Verbands Waltraud Wirth zur Vorsitzenden bestimmt. Frau Wirth ist bereits seit 2008 für den Ortsverband in verschiedenen Positionen aktiv. Des Weiteren engagieren sich zukünftig Monika Moritz als stellvertretende Vorsitzende, Sabine Amthor als Schriftführerin, Martina Wolter als Vertreterin der Frauen und Erika Bell als Vertreterin der jungen Generation. Beisitzer sind Maria Watzka, Diana Dütsch, Luise Nöth und Wolfgang Neuner. Das Amt des Kassierers wird weiterhin ausgeübt von Michael Simon. Sobald es coronabedingt möglich ist, strebt der Verband eine Jahresversammlung mit ordentlicher Neuwahl an, um das Gremium zu bestätigen. In diesem Rahmen werde auch eine angemessene Verabschiedung der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder stattfinden, teilt der VdK mit. red