Gut besucht war die katholische Stadtpfarrkirche in Haßfurt am ersten Adventssonntag zum traditionellen Konzert der Chöre St. Kilian Haßfurt und St. Laurentius Ebern. Mit der Begleitung eines Streichquartetts wurden unter anderem Werke von Franz Xaver Brixi, Andreas Boltz und Colin Mawby zur Aufführung gebracht. Die Sopranistin Ingrid Peppel bereicherte das Programm mit Stücken von Georg Joachim Josef Hahn und Vincente Martin y Soler. Die Gesamtleitung der adventlichen Stunde hatte Dekanatskirchenmusiker Wolfgang Schneider , Ebern.

Pfarrer Stephan Eschenbacher beleuchtete in seiner Meditation das Leitthema „Rorate coeli – Tauet Himmel“. Ihm gelang es in beeindruckender Weise, den Bezug aus der biblischen Geschichte zu den Lebenssituationen im Jahr 2022 herzustellen. Lang anhaltender Beifall am Ende zeigte, dass Musik, Gesang und Meditation bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr gut angekommen waren. Das Konzert wird am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr in der Laurentius-Kirche in Ebern wiederholt. red