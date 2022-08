Die Gemeinde Knetzgau und das Netzwerk Main haben zu einer Kinder-Künstler-Malaktion aufgerufen. Teilnehmen können alle Kinder zwischen drei und zwölf Jahren, die Spaß am Malen haben. So steht es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Das Motto der Malaktion lautet: Male deinen Lieblingsplatz am Main.

Die Vielfalt des Mains bestaunen

Ziel der Initiatoren sei es, Kinder für das Malen zu begeistern und die Sommerferien abwechslungsreich zu gestalten. Der Wettbewerb solle die Kinder außerdem dazu inspirieren, ihre Heimat wertzuschätzen und den Fluss mit ganz anderen Augen wahrzunehmen.

Malen dürfen die Kinder mit allen Farbsorten und Maluntergründen – hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die vorgegebenen Größen sind Din A4 oder A3. Auf der Rückseite müssen die Kinder Name, Vorname, Alter, Anschrift und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben.

Unter netzwerkmain.de/post/knetzgau-malaktion-main-lieblingsplatz muss außerdem die Einverständniserklärung ausgedruckt und ausgefüllt werden. Die fertigen Bilder geben die Kinder im Rathaus Knetzgau ab oder senden sie per Post dorthin.

Ausstellung im Rathaus

Die Gewinner werden am 16. September um 14 Uhr im Rats- und Kultursaal der Gemeinde Knetzgau bekannt gegeben. Die Ausstellung bleibt bis zum 30. September.

Sie ist jeweils zu den Öffnungszeiten des Knetzgauer Rathauses für Besucher geöffnet. Diese sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. red