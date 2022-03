Noch glimpflich ging ein Verkehrsunfall aus, der sich am späten Dienstagnachmittag bei Maroldsweisach ereignete. Ein 24-jähriger VW-Fahrer befuhr die B 279 in Richtung Bamberg. Wenige Meter vor der Ortschaft Ermershausen kam der junge Mann aus Unachtsamkeit zunächst in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und verlor anschließend im Bankett die Kontrolle über sein Fahrzeug, das im angrenzenden Straßengraben gegen die Böschung prallte. Der Pkw wurde dabei totalbeschädigt, die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro. Glücklicherweise trug der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, keine Verletzungen davon. pol