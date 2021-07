Die nächste Sitzung des Kreistages findet am Montag, 5. Juli, um 15 Uhr im Schulzentrum Haßfurt , Mensa in der Ganztagesstätte, statt. Es wird informiert über die aktuelle Situation zur Corona-Pandemie im Landkreis Haßberge und über überplanmäßige Aufwendungen im Impfzentrum . Es gibt einen Bericht zum Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken und der MVZ Ebern-Haßfurt GmbH (Umsetzung des Zukunftskonzeptes Ebern). Ferner geht es um die Umsetzung des Digitalpakts im Landkreis und um das Umsatzsteuergesetz. Für das Kreismedienzentrum Haßberge werden in der Sitzung dann der Leiter und dessen Stellvertreter bestellt. Anträge der Kreistagsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen sowie der CSU liegen vor, die sich auf Transport und Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen in Grafenrheinfeld beziehen.

Die Kreistagsfraktion Linkes Bündnis Haßberge (Linke) beantragte ferner den Beitritt des Landkreises Haßberge zum ICAN-Appell. Großes Thema ist die Förderung von Radwegen im Landkreis Haßberge. Und schließlich geht es um einen Ferienausschuss für 2021. brk