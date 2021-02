Der vergangene Freitag hatte es in sich: Bedingt durch die heftigen Regenfälle und die Schneeschmelze bildeten sich auch im Landkreis Haßberge Sturzbäche, wertvolle Humuserde färbte deren Wasser braun und verabschiedete sich mit den Wassermassen in Richtung Main. Das beobachtete Wolfgang Aull. Der frühere Kreis-Abfallberater engagiert sich jetzt im Verein "heimat" und hat in besonderer Weise die Nachhaltigkeit im Blick. Für ihn steht fest: Die "dünne Haut der Erde" leidet. Die Sturzbäche zeigten, schreibt er, wie verletzlich die Erde ist. Das Wasser entfleucht, anstatt dem Auffüllen des Grundwasserspiegels zu dienen. Eine Erscheinung, die bei ihm in zweierlei Hinsicht Besorgnis errege.

Dazu stützt er sich auch auf die Angaben des Umweltbundesamtes ( UBA ): Demzufolge lösten insbesondere im Winter und im Frühjahr lang anhaltende Niederschläge mit geringerer Intensität Erosionserscheinungen aus. Niederschläge brächten auf nacktem Ackerboden Bodenteilchen in Bewegung. Fruchtbarer Boden werde abgeschwemmt.

In 80 Jahren acht Zentimeter

Langfristig sieht das UBA hierin eine Bedrohung der Produktionsgrundlage für Nahrungsmittel . Als Faustformel gilt: Ein Bodenverlust von zehn Tonnen pro Hektar und Jahr entspricht einem Verlust von einem Millimeter Boden pro Jahr. Demzufolge könne sich, so Aull, der Verlust im Laufe eines Menschenlebens (80 Jahre) auf acht Zentimeter summieren, was einem Drittel der fruchtbaren Ackerkrume (oberste 25 bis 30 Zentimeter) entspreche.

Weiterer Problempunkt sei der Wasserabfluss: Ein intakter Boden nehme Wasser auf, leite es in tiefere Schichten und verhindere Überschwemmungen sowie Austrocknen. Er binde Kohlenstoffdioxid, speichere Stickstoff , Phosphor , Schwefel und andere wichtige Nährstoffe und verhindere, dass sie ins Grundwasser ausgespült werden.

Humuserhalt und Wasserspeicherung sind laut Aull zwei Ziele der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie. Denn regionale und globale Stabilität sowie eine gesunde Umwelt sind konkrete Zielsetzungen der Nachhaltigkeitsstrategie.

