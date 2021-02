Große Freude beim Landtagsabgeordneten Gerald Pittner (Landkreis Rhön-Grabfeld) und der Fraktion der Freien Wähler (FW) im bayerischen Landtag : Das Bemühen der Fraktion um Öffnungen im Einzelhandel hat Wirkung gezeigt. "Wir haben dabei darauf gesetzt, die Realität vor Ort aufzuzeigen", so Pittner. Im ganzen Stimmkreis, der aus dem Landkreis Haßberge und einem Teil des Kreises Rhön-Grabfeld besteht, hat er in den letzten Wochen vor allem Gärtnereien und andere Einzelhändler besucht und mit ihnen über die Corona-Situation gesprochen.

Fast überall im Einzelhandel werde "die Luft langsam dünn", so Gerald Pittner . Und den Gärtnereien drohte das Frühlingsgeschäft als wesentlicher Umsatzbringer im Jahr wegzubrechen. "Gerade bei uns in den Gärtnereien kaufen die Leute mit viel Platz ein - zum Teil sogar an der frischen Luft", erklärte Werner Pudell in Haßfurt bei einem Rundgang durch seinen Betrieb. Er erkannte zwar an, dass "click und collect" möglich gemacht wurde, doch gerade der Blumenkauf sei auch ein sinnliches Erlebnis.

Pittner erklärte: Wenn der kleine Einzelhandel, "den wir ja vor allem erhalten wollen und der es gegen die Ketten und Discounter ohnehin schon schwer hat", die Krise überleben soll, dann müsse man Wege der Wiederöffnung finden. "Ich sehe keine erhöhte Ansteckungsgefahr, wenn drei oder vier Kunden mit FFP2-Masken in einem Laden einkaufen." sw