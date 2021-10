Bei der Hauptversammlung der Augsfelder Musikanten unter Beachtung der 3G-plus-Regelung im Gasthaus Hartmann/Mützel ging Vorsitzender Eugen Matern in seinem Bericht auf die schwierige Situation während der Corona-Pandemie ein. Für das Jahr 2022 plant der Verein wieder einen Blasmusikabend in der Stadthalle Haßfurt sowie ein Musikfest im Lindenhain in Augsfeld . Das wurde bekanntgegeben. Bei den Neuwahlen wurden der Erste und Zweite Vorsitzende, Eugen Matern und Stefan Hornung, im Amt bestätigt. red