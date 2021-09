Die Firma Maintal Konfitüren feiert in diesem Jahr ihr 135. Jubiläum. Zu ihren Mitarbeitern gehören jetzt ganz junge Leute. Seit dem 1. September verstärken vier neue Auszubildende das Team in Produktion und Verwaltung: Nadine Klemm, David Betz und Vitus Lindner erlernen den Beruf der Fachkraft für Lebensmitteltechnik, die Verwaltung darf sich über die Unterstützung von Jasmin Bohler freuen, die den Beruf der Industriekauffrau erlernt. Ein Höhepunkt der beiden Einführungswochen war der Azubi-Teamtag. Unter dem Motto „Grillen und gemeinsam genießen“ verbrachten die neuen mit den „alteingesessenen“ Azubis aus dem zweiten und dritten Lehrjahr den Tag in der Grillschule Würzburg. Neben Grundkenntnissen im Grillen wurden auch leckere Rezepte mit den Maintal-Aufstrichen zubereitet, und die Azubis durften verkosten, wie gut Konfitüre und Grillen zusammenpassen. Foto: „just ask! GmbH“