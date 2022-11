„Tauet Himmel − Rorate coeli“ ist das Motto des Konzertes am ersten Adventssonntag, 27. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian in Haßfurt . Zu hören sind der Chor St. Kilian Haßfurt , der Laurentiuschor aus Ebern und die Sopranistin Ingrid Peppel. Sie werden begleitet von einem Streichquartett und dem Organisten Michael Wicklein. Auf dem Programm stehen Musik des Barock und der Klassik mit freudigem Charakter und meditative Kompositionen der Gegenwart. So wird zum Beispiel dem berühmten „Transeamus usque Bethlehen“ (Lasst uns hinüber nach Bethlehem gehen) von Joseph Ignaz Schnabel eine stimmungsvolle zeitgenössische Version von Colin Mawby gegenübergestellt. Pfarrer Stephan Eschenbacher trägt eine Meditation bei. Die Leitung hat Wolfgang Schneider . red