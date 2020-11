Die Advents- und Weihnachtszeit steht für Gemeinschaft und Nächstenliebe. In diesem Jahr bekommt dies noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Denn viele Bamberger Geschäfte und Einrichtungen haben sehr unter den Corona-Maßnahmen gelitten. Weihnachtsgeschenke von lokalen Anbietern zu kaufen ist eine gute Möglichkeit, um diese zu unterstützen.

Ein Tipp für ein besonderes Weihnachtsgeschenk sind die handgefertigten Produkte aus den Werkstätten für behinderte Menschen der Lebenshilfe in Bamberg. "In diesem Jahr konnte leider nicht so viel hergestellt werden, da die Werkstätten nur zum Teil besetzt waren", sagt Michael Bornschlegl, Leiter der Werkstatt RehaWe. Ein kleiner Bestand kann aber bei der Lebenshilfe in der Gundelsheimer Straße in Bamberg gekauft werden, darunter auch Schmuck.

Wer etwas Gutes für den Gaumen sucht, ist mit dem "Weihnachtskistla" auf der richtigen Spur. Es ist eine besondere Version des "Schlemmerkistlas", welches das ganze Jahr über angeboten wird. Der Geschenkkorb wird in Kooperation mit der Regionalkampagne gefüllt und von Mitarbeitern der Bamberger Lebenshilfe liebevoll verpackt und für den Verkauf vorbereitet. "Das Bamberger Weihnachtskistla ist ein schönes Geschenk mit vielen regionalen Köstlichkeiten", sagt Klaudia Motschenbacher von der Lebenshilfe.

Vom Glühwein bis zur Nudel

In diesem Jahr enthält der Korb acht Produkte von lokalen Erzeugern. Darunter ein Glühweinsirup vom Erdbeerhof Schuster, ein Lebkuchen von der Bäckerei Seel und selbst gemachte Nudeln aus Viereth. Der Erlös geht dann teils an die lokalen Erzeuger, teils an die Lebenshilfe. Ab dem 25. November kann das Geschenkkörbchen bei der Lebenshilfe in der Ohmstraße für 25 Euro erworben werden.

Auch für Kaffee-Liebhaber hat die Lebenshilfe etwas zu bieten. Seit Oktober 2012 röstet sie unter dem Markennamen Adesse eigenen Kaffee. "Ein tolles Geschenk ist zum Beispiel das sogenannte ,Versucherla'. Es ist eine Probierpackung mit unterschiedlichen Kaffeesorten aus aller Welt", sagt Motschenbacher. Dieses und weitere Sorten werden ebenfalls in der Gundelsheimer Straße verkauft.

Weitere außergewöhnliche Geschenke sind im "Unverpackt-Laden" zu finden. Dort werden alle Produkte verpackungsfrei verkauft. "Ich finde die Deo-Creme sehr überzeugend und wir haben auch schöne Seifen, die sich sehr gut zum Verschenken eignen", sagt Gründerin Theres. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Gutschein, so kann sich die beschenkte Person heraussuchen, was ihr am besten gefällt und tut gleichzeitig etwas für die Umwelt. Der Gutschein kann direkt im Laden oder über den Online-Shop gekauft werden, einen Mindestbetrag gibt es dabei nicht.

Auch in der örtlichen Gastronomie werden Geschenk-Gutscheine angeboten. Damit werden die Wirte unterstützt, die ein besonders hartes Jahr hinter sich haben. Eine besondere Gutschein-Aktion bietet zum Beispiel die Bamberger Kultkneipe "Fässla-Stub'n" an. Dort können Gutscheine zum halben Preis für den doppelten Wert gekauft werden. Also 25 Euro zahlen und für 50 Euro Getränke genießen. Das perfekte Geschenk für Bierliebhaber!

Für diejenigen, die sich nicht auf ein bestimmtes Geschäft festlegen wollen, kommt vielleicht der Bamberger Einkaufsgutschein "City-Schexs" infrage. Dieser ist im Stadtmarketing Bamberg erhältlich und in über 400 Bamberger Unternehmen einlösbar. Darunter auch in Restaurants, Kneipen und Cafés. Da ist garantiert das richtige Weihnachtsgeschenk dabei.