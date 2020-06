Gute Noten für die Fachklinik

Die Fachklinik Herzogenaurach ist eine von Deutschlands besten Rehabilitationskliniken, wenn es um die therapeutische Versorgung ihrer Patienten geht. Zu diesem Ergebnis kommt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) in ihren aktuellen Berichten zur Reha-Qualitätssicherung 2020. Die Fachklinik für Spezialisierte Akutmedizin und Medizinische Rehabilitation erreichte bei der regelmäßigen Kontrolle der DRV in der Bewertungskategorie "Therapeutische Versorgung" Bestnoten, heißt es in einer Pressemitteilung.

379 000 Berichte ausgewertet

In ihrem Bericht zur Reha-Qualitätssicherung wertet die Deutsche Rentenversicherung Entlassungsberichte von Reha-Einrichtungen in ganz Deutschland aus. Dabei achtet die DRV auf verschiedene Standards, die in den unterschiedlichen Kategorien erfüllt sein müssen.

Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse sehen die Fachklinik Herzogenaurach und ihre Abteilungen Orthopädie und Neurologie in der therapeutischen Versorgung der Patienten an der deutschen Spitze. Insgesamt über 379 000 Entlassungsberichte aus 542 orthopädischen und 129 neurologischen Reha-Einrichtungen wertete die DRV aus, teilt die Fachklinik mit.

Die Bewertung wurde in drei Bereiche unterteilt - die Leistungsverteilung, Leistungsmenge und Leistungsdauer. Aus diesen drei Ergebnissen setzten sich dann die Gesamtqualitätspunkte der therapeutischen Versorgung der jeweiligen Reha-Einrichtung zusammen. Insgesamt erreichte die Fachklinik in der Orthopädie 95,1 von 100 Qualitätspunkten, in der Neurologie 90,8. red