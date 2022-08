Virtuelles Gemeindewerk Die Gemeinde Zeitlofs wird sich der Gründung eines virtuellen Gemeindewerks als gemeinsames Kommunalunternehmen im Landkreis Bad Kissingen anschließen. Nach den Ausführungen von Bürgermeister Hauke seien fünf Kommunen notwendig, um ein solches virtuelles Gemeindewerk zu gründen. Die Initiative gehe von der Stadt Münnerstadt aus. Im nächsten Schritt soll ein Büro beauftragt werden, das eine Geschäftsplanung erarbeitet. 10.000 Euro stellt der Gemeinderat hierfür zur Verfügung. Laut Hauke habe das Amt für ländliche Entwicklung eine Förderung in Aussicht gestellt, so dass vermutlich nicht der gesamte Betrag zu zahlen sei.

Ein virtuelles Gemeindewerk sei mit einem Stadtwerk zu vergleichen, übernehme kommunale Aufgaben beispielsweise im Energiebereich oder der Digitalisierung.

Die Gemeinde Zeitlofs erhofft sich von der Beteiligung zeitgemäße Lösungen zur Energiewende.

Regionalbudget Das Regionalbudget der Brückenauer Rhönallianz werde es auch im kommenden Jahr geben. Ab Mitte Oktober können wieder Kleinprojekte bei der Brückenauer Rhönallianz eingereicht werden. Anmeldeschluss ist der 15. Januar 2023.

"Mit der Umsetzung darf dann nach einer Auswahl und einem positiven Bescheid durch das Entscheidungsgremium Ende Januar begonnen werden", gab der Bürgermeister Hauke bekannt.

Grundzentrum Keine guten Nachrichten hatte Hauke aus dem Regionalen Planungsverband Main-Rhön mitzuteilen. In der vergangenen Planungsausschusssitzung sei unter anderem beschlossen worden, dass der Markt Zeitlofs den Status "Grundzentrum" verliere. "Grundzentren sollten ein umfassendes Angebot an zentralörtlichen Einrichtungen der Grundversorgung für die Einwohner ihres Nahbereichs vorhalten, dies wird im Markt Zeitlofs nicht mehr erfüllt."

Selbstbedienungshofladen Der Selbstbedienungshofladen in Zeitlofs werde Ende Oktober geschlossen. Der aktuelle Betreiber sei nicht mehr bereit, den Laden weiterzuführen. Hauke bedauert diese Entscheidung und hofft, dass ein Nachfolger gefunden werden könne. Eine Ausschreibung soll erfolgen.

Zulassungsstelle Die Zulassungsstelle werde in Bad Brückenau bleiben, allerdings nicht mehr an fünf Tagen in der Woche, sondern nur an zwei, dafür mit einen Schalter mehr. Die Führerscheinstelle werde allerdings abgezogen und nur noch in Bad Kissingen erreichbar sein.

Freie Stellen Nach wie vor sucht die Gemeinde Zeitlofs Erzieherinnen oder Erzieher für den Kindergarten, Raumpfleger beziehungsweise Raumpflegerinnen für die Reinigung der gemeindlichen Liegenschaften - vorwiegend der sanierten Grundschule - sowie einen Hausmeister für die Grundschule.

Die Ausschreibungen sind auf der Homepage der Gemeinde markt-zeitlofs.de zu finden. bem