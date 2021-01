"Mit dem Rückenwind der erfolgreichen Kommunalwahl im März" starteten die Kreis-Grünen laut Pressemitteilung auf ihrer traditionellen Dreikönigsklausur optimistisch ins Jahr mit der Bundestagswahl.

"Die Mandate in den Gemeinde- und Stadträten sowie im Kreistag verdoppelt, dazu noch ein Mitgliederzuwachs von mehr als 50 Prozent - wir Grünen können als Kreisverband mit 2020 mehr als zufrieden sein", bilanzierte die Sprecherin des Kreisverbands Forchheim, Barbara Poneleit, zu Beginn der Klausur, die wegen der Corona-Auflagen erstmals online stattfand.

Kostensteigerungen

Gerade die neu gegründeten Ortsverbände würden die Bedeutung auf Gemeindeebene stärken, was am Meinungsaustausch zur Lindelberghalle in Igensdorf und zum geplanten Gemeindezentrum in Hausen deutlich werde. "Wir werden sehr genau hinschauen, wenn in Gemeinden unwägbare Risiken durch Kostenmehrungen auftreten", sagte die Igensdorfer Gemeinde- und Kreisrätin. Ein besonderes Augenmerk soll 2021 auf die Flächenversiegelung im Landkreis gelegt werden. "Alleine der geplanten Autobahnraststätte in Eggolsheim würden 13 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche zum Opfer fallen", empörte sich der Grünen-Gemeinderat Martin Distler, der weiteren Widerstand gegen dieses Projekt ankündigte.

Verkehrswende

Die Verkehrswende soll im Grünen-Kreisverband im neuen Jahr noch mehr im Mittelpunkt stehen. "Neben der Stärkung des ÖPNV sind vor allem auch Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung nötig. Bei Tempo-30-Zonen innerorts ist endlich mehr auf die Wünsche der Bürger zu hören", fordert der Heroldsbacher Kreisrat Karl Waldmann.

Lisa Badum ist nominiert

Die Bundestagsabgeordnete Lisa Badum, bereits wieder als Direktkandidatin im Wahlkreis Bamberg/Forchheim nominiert, umriss wesentliche Inhalte des anstehenden Wahlkampfes. "Gerade in diesem Jahr der Corona-Krise stehen wir Grüne an der Seite der Familien, der kleinen Unternehmen, der systemrelevanten Berufe", erklärte Badum. Sie berichtete über ihre Besuche kleiner lokaler Brauereien und deren existenzielle Sorgen. Wegen möglicher Hilfsmaßnahmen sei sie bereits in Berlin vorstellig geworden.

Die Stärkung regionaler Kreisläufe wolle auch die Kreistagsfraktion weiter vorantreiben, meinte Kreisrätin Elli Krause (Ebermannstadt), die den Tourismus in der Fränkischen Schweiz stärker dafür sensibilisieren möchte: "Zubringer für den Tourismus muss ein gut ausgebauter ÖPNV werden. Dazu zählt auch die 30-Minuten-Taktung zwischen Ebermannstadt und Forchheim."

Aussichten auf vier weitere Jahre

Lisa Badum gab als Ziel für die Bundestagswahl aus, dass mit einem guten Ergebnis das Ruder herumgerissen werden müsse: "Unsere Gesellschaft und Wirtschaft müssen krisenfest gemacht werden", fordert Badum, die laut Pressemitteilung gute Aussichten habe, für weitere vier Jahre in den Bundestag gewählt zu werden. red