Grüne diskutieren über Jugend und Corona

Die Erlanger Grünen laden heute von 19 bis 21 Uhr zum "Café Grün" ein, das virtuell per Go-To-Meeting abgehalten wird. Gerade jetzt in der Corona-Krise mit Kontaktbeschränkungen, Abstandsgeboten und finanzieller Unsicherheit sehe man, dass die Krise wie ein soziales Brennglas wirkt, heißt es in der Einladung des Erlanger Ortsverbands. Es werde klar, wer relativ gut durch die Krise kommen und wer lange daran zu knabbern haben wird, wer in den Fokus bei Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen genommen und wer vergessen oder wenig bedacht wird. Einer Gruppe hiervon, den Kindern und Jugendlichen, Auszubildenden und Schülern, widmet sich das "Café Grün". Rund um die Frage "Wie wird die Corona-Krise junge Menschen prägen?" sollen gemeinsam mit Beate Walter-Rosenheimer Probleme und grüne Ansätze für Lösungen diskutiert werden. Die Einwahldaten lauten: Café Grün im Juli. Per Computer, Tablet oder Smartphone: https://global.gotomeeting.com/join/668727141; per Telefon: 0721/98814161 - Zugangscode: 668-727-141. red