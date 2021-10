Wenn heute die Händler ihre Marktstände öffnen, dann beginnt der 150. Jubiläumsmarkt. Zwischendurch gab es einige Turbulenzen um den Standort des beliebten Marktes. Denn nachdem der erste Grüber Markt-Freitag am 17. April 2015 auf Initiative des damals frisch gewählten Bürgermeister Jürgen Wittmann und der Wählergruppierung Gut für Grub (GfG) am Rathaus stattfand, entwickelte sich eine Diskussion um eine mögliche Verlegung des Marktes vom Rathaus weg. Aber die Bürgerinnen und Bürger aus Grub setzten sich bei einem Bürgerbegehren mit ihrem Votum von 85 Prozent damit durch, den Marktstandort am Rathaus beizubehalten.

Der "Marktplatz" am Rathaus ist klein (nur gut 400 Quadratmeter Fläche) aber er wird von zehn Marktfieranten beschickt, die bei den Kunden für ihr qualitativ gutes regionales Angebot ein hohes Ansehen genießen und immer gut angenommen werden.

Das Markt-Café tat ein Übriges zur Beliebtheit dazu, denn von fast allen Ortsvereinen wurde die Möglichkeit genutzt, die Marktkunden mit Bratwürsten, Kaffee und Kuchen zu bewirten.

Im März 2020 trafen die Vorschriften der Corona-Krise auch die Bewirtschaftung des Markt-Freitags am Rathaus. Einige Male war keine Bewirtschaftung möglich. Später gelang es dann, wenigstens die Bratwurstbude wieder rauchen zu lassen. Seit März 2021 gibt es auch das Angebot "Kuchen zum Mitnehmen".

Die Gemeinde lobt ein kleines Gewinnspiel mit Preisen der Markthändler aus. Die Preisvergabe findet um 14.30 Uhr statt. Auch die Händler wollen die Besucher und Kunden mit einem kleinen Präsent überraschen. red