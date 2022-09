Für die Team-Deutsche-Meisterschaft der Senioren in Lage (Nordrhein-Westfalen) hatte sich wieder die Startgemeinschaft Mittel/Unterfranken qualifiziert. Das Leichtathletik-Team, dass zum größten Teil aus Sportlerinnen vom TSV Münnerstadt besteht, war als viertbeste Mannschaft angereist und wurde am Ende mit einer Punktzahl von 5655 Zählern auch Vierte.

Garantin dafür war einmal mehr Martina Greithanner, die frühere Senioren-Weltmeisterin im Diskuswurf. Sie schleuderte die ein Kilogramm schwere Scheibe in Lage auf hervorragende 41,10 Meter und sorgte damit für eine der besten Leistungen der gesamten Veranstaltung.

Auch im Kugelstoßen die Beste

Auch im Kugelstoßen wusste die Bezirksrekordlerin der Aktiven zu überzeugen. Trotz rutschigen Abstoßrings wuchtete Greithanner die vier Kilogramm schwere Kugel auf 11,53 Meter und war damit ebenfalls die Beste im Wettbewerb. Rica Wüllscheid kam in dieser Disziplin auf 9,50 Meter und Tanja Schellenberger auf 8,91 Meter. Letztere war auch im Diskuswurf im Einsatz und kam da auf eine Weite von 24,28 Meter.

Über die 100 Meter war Angelika Mader in 14,89 Sekunden die Schnellste der Startgemeinschaft. Johanna Düring wurde in 15,55 Sekunden gestoppt. Eva Wilm verpasste über 800 Meter nur knapp eine Zeit unter drei Minuten. Sie lief die zwei Runden in 3:01,98 Minuten. Melanie Sauer war rund zehn Sekunden länger unterwegs und Johanna Düring folgte weitere drei Sekunden später.

Frankenquartett in Staffel am Start

Im Staffelrennen über 4 x 100 Meter erzielte das Frankenquartett eine Zeit von 61,63 Sekunden. Angelika Mader war mit 4,26 Meter auch im Weitsprung die Punktbeste der SGler. Rica Wüllscheid sprang 3,76 Meter weit und bei Johanna Düring wurde der beste Versuch mit 3,50 Meter gemessen.

Podestplatz für Wilfried Heppt

Den Bronzerang konnte der Münnerstädter Wilfried Heppt mit der Startgemeinschaft Würzburg/Schweinfurt/Ipsheim verbuchen. Er wurde über 100 Meter eingesetzt und sprintete diese Strecke in 14,24 Sekunden. Weiterhin holte er mit 11,28 Meter im Kugelstoßen wichtige Punkte für seine unterfränkische Mannschaft.