Die Natur beschert uns in diesem Jahr einen wahren Bilderbuch-Herbst. Zum Glück dürfen wir - trotz aller Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie - hinausgehen und das goldene Licht dieser Herbsttage genießen. So, wie das Matthias Turdi getan hat, der bei einer Radtour an der Kieswäsch dieses beeindruckende Foto geschossen hat. Foto: Matthias Turdi