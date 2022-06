Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause trafen sich die Mitglieder der Feuerwehr Rothwind/Fassoldshof wieder zu einer Hauptversammlung im Gerätehaus.

Vorsitzender Klaus Ramming erinnerte an die vergangenen schweren zwei Jahre, das Vereinsleben sei stark eingeschränkt gewesen. Immerhin konnten Instandhaltungsarbeiten an den Fenstern und an der gepflasterten Fläche vor dem Gerätehaus durchgeführt werden. Auch einen neuen Schrank für den Maschinistenraum habe man angeschafft.

Kommandant Pascal Friedrich blickte auf die Einsätze und Übungen zurück. Nach drei Neuzugängen könne die Wehr im Moment auf 44 Aktive zurückgreifen.

Kassier Thomas Aumüller berichtete, dass der Feuerwehrverein trotz zahlreicher Ausgaben finaziell sehr solide dasteht. Detlef Weißmann bescheinigte ihm eine saubere Buchführung.

Die Revisoren Detlef Weißmann und Friedhelm Bosch wurden einstimmig wiedergewählt.

Kris Geißler und Marcel Passing wurden für zehn Jahre Dienstzeit geehrt, Markus Trapper ist bereits seit 30 Jahren aktiv. Dritter Bürgermeister Dieter Pöhlmann, der die Grüße des Marktes Mainleus und des Landkreises Kulmbach überbrachte, überreichte Reiner Stenglein das Feuerwehrzeichen in Gold für 40 Jahre Dienstzeit.

Klaus Ramming schlug der Versammlung vor, den ehemaligen Vorsitzenden Stefan Friedrich zum Ehrenmitglied zu ernennen. Das Votum war einstimmig.

Friedrich Weinlein gratulierte den Geehrten und lobte die einmalige Quote bei den Atemschutzgeräteträgern. red