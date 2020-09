Bereits zum fünften Mal machen Lukas Freitag (10 Jahre) und seine Schwester Julia Freitag (8 Jahre) bei der Leseolympiade der Stadtbücherei mit. Anfangs haben sie die geforderten sechs Bücher zu Hause vorgelesen bekommen, inzwischen sind sie selbst begeisterte Leser geworden. So konnten die beiden gemäß dem diesjährigen Motto "Einmal um die ganze Welt" mit ihrer Ferienlektüre gänzlich ohne Reisebeschränkungen und Maskenpflicht in die Welt der Fantasie und Abenteuer eintauchen. Die geforderten sechs Bücher haben sie locker geschafft. Damit sind sie aber nicht allein, denn mit 385 registrierten Lesern verzeichnet das Team der Stadtbücherei eigenen Angaben zufolge einen neuen Teilnahmerekord bei der inzwischen 21. Sommer-Leseolympiade.

Für alle fleißigen Leser und Leserinnen dreht sich nun als Belohnung für so viel Leseeifer bis zum Samstag, 19. September, das Glücksrad in der Stadtbücherei, Obere Königstraße 4a, dienstags bis freitags von 12 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Eine Urkunde ist dabei allen sicher und zu gewinnen gibt es kleine und große Preise. Am Glücksrad können auch noch Mitmachpostkarten abgegeben und Stempel im Clubausweis abgeholt werden. Weitere Informationen auf www.stadtbuecherei-bamberg.de. red