Vom heute, 28. Mai, an bis Dienstag, 1. Juni, müssen im Stadtgebiet verschiedene Bahnübergänge gesperrt werden, teilt die Stadtverwaltung Coburg mit. Der Grund: Die Deutsche Bahn führt ihre turnusmäßigen Wartungsarbeiten an den Bahnübergängen der Strecke Neustadt bei Coburg-Coburg durch.

Die Bahnübergänge werden nicht alle zugleich, sondern nach folgendem Zeitplan gesperrt: im Kalenderweg von Freitag, 28. Mai, 7 Uhr, bis längstens Montag, 31. Mai, 10 Uhr. Der Bahnübergang in der Rodacher Straße in der Nähe des Finanzamtes ist von Sonntag, 30. Mai, etwa von Mitternacht an, bis Dienstag, 1. Juni, 10 Uhr, gesperrt. Fußgänger können den Bahnübergang überqueren.

In der Lauterer Straße ist der Bahnübergang nur am Samstag, 29. Mai, von 21 bis 24 Uhr gesperrt. Schließlich ist der Geh-und Radweg in Richtung Dörfles-Esbach nach dem "Leise"-Parkplatz in Richtung Lauterburgstraße von Freitag, 28. Mai, 7 Uhr, bis Dienstag, 1. Juni, 10 Uhr, gesperrt. Die Umleitungen sind - außer am Geh- und Radweg - ausgeschildert.

Informationen hält auch der Baustellenblog www.coburg.de/baustellen bereit. red