Für eine flächendeckende Abdeckung mit Glasfaser in Bad Kissingen und seinen Stadtteilen werben derzeit die Stadtwerke beziehungsweise ihr Tochterunternehmen Kiss-Connect. Es gab bereits zahlreiche Infoveranstaltungen, die Vermarktungskampagne läuft gerade auf Hochtouren. Wer bis zum 6. Januar einen Antrag auf einen Anschluss abgibt, bekommt den Anschluss kostenlos ins Haus gelegt, so die Stadtwerke. Hier veröffentlichen wir die wichtigsten Fragen, die bei den Infoveranstaltungen gestellt wurden, und die Antworten der Stadtwerke dazu.

1. Was, wenn auf meinem Grundstück nicht gebuddelt werden und der Garten oder die Auffahrt geschützt werden soll?

Stadtwerke:

"Unser Ziel ist, so wenig wie möglich zu graben. Denn es gibt hochwertige Oberflächen, Bepflanzungen oder Treppen, die man nicht verändern möchte. Damit die Verlegung des Glasfaseranschlusses so erfolgt, wie Sie es wünschen, vereinbaren wir vor dem Beginn der Arbeiten einen Begehungstermin. So können wir alle notwendigen Details besprechen. Auch wird so sichergestellt, dass bei der Verlegung keine anderen Leitungen beschädigt werden. Wann immer möglich, bevorzugen wir den Einsatz eines Bodenverdrängungsverfahrens mittels der sogenannten Erdrakete. In diesem Verfahren werden zwei Gruben (Start- und Zielgrube) mit je einem Quadratmeter Größe ausgehoben. Die Erdrakete wird mit Druckluft durch Erdreich oder Gestein getrieben. Das Erdreich wird verdrängt, und es entsteht eine Erdröhre, in die ein Kabelschutzrohr oder Mikrorohr oft im gleichen Arbeitsgang von der Erdrakete unmittelbar eingezogen wird. Sollte dieses schonende Verfahren bei Ihnen nicht möglich sein, werden gemeinsam vor Ort Alternativen besprochen."

2.

Wie funktioniert die Kündigung des bisherigen Vertrags?

"Die meisten Haushalte wollen ihre bisherige Telefonnummer behalten. Das ist problemlos möglich. Sofern Sie Ihre Rufnummer mitnehmen wollen, kündigen wir für Sie den bestehenden Vertrag. Dafür müssen Sie lediglich das Portierungsformular ausfüllen.

Sollten Sie keine Rufnummer mitnehmen wollen, müssen Sie selbst Ihren bestehenden Vertrag kündigen. Bitte warten Sie hiermit, bis die Techniker den APL (Abschluss Punkt Linientechnik), also den Hausübergabepunkt, angebracht haben. Erst dann ist eine Kündigung sinnvoll. So entsteht kein Leerlauf, in dem Sie evtl. kein Internet oder Telefon haben."

3.

Entstehen doppelte Kosten, wenn mein alter Vertrag noch läuft und der Glasfaseranschluss schon gelegt wurde?

"Nein. Unsere Vertragslaufzeit von zwölf beziehungsweise 24 Monaten beginnt erst mit Ablauf Ihres alten Vertrags. Sollte der Glasfaseranschluss vor Ende ihres bisherigen Vertrages schon fertig installiert sein, schalten wir ihn frei. Sie können ihn dann kostenfrei nutzen. Erst wenn der alte Vertrag ausgelaufen ist, fallen die ersten Kosten beim Glasfaseranschluss an. Da wir eine vollkommen neue Infrastruktur schaffen, können Sie für den Übergang die bisherigen Anschlüsse weiter nutzen.

4.

Wie kommt die Glasfaser ins Haus?

"Mit der Hauseinführung verbinden wir Ihren Anschluss mit dem Glasfasernetz. Dabei wird das Leerrohr durch die Wand zum Hausübergabepunkt (HÜP) verlegt. Auch dies geschieht nach Absprache, mit dem möglichst geringsten Aufwand und an einem von Ihnen bestimmten Punkt. Die geeignete Variante wird bei der gemeinsamen Grundstücksbesichtigung festgestellt und im Begehungsprotokoll dokumentiert.

Die Hauseinführung sollte unterhalb des Außenniveaus vorgesehen werden, um mutwillige Beschädigungen zu erschweren. Die Zuleitung zum Haus erfolgt in der Regel durch eine Bohrung in 60 cm Tiefe. Lediglich ein kleiner Aushub an der Hauswand ist notwendig, um das Leerrohr in Empfang zu nehmen und in das Gebäude zu führen.

In Einzelfällen muss der Trassenbau in offener Bauweise erfolgen. Für die Hauseinführung ist eine Bohrung von 20 Millimetern Durchmesser erforderlich. Diese wird von der bauausführenden Fachfirma vorgenommen und nach Durchführung des Leerrohres luft- und wasserdicht verschlossen. Sollte bereits ein geeignetes Leerrohr vor Ort liegen, können wir auf eine weitere Bohrung verzichten."

5.

Was passiert mit meinem bisherigen Anschluss?

"Wir erstellen eine neue, zukunftsfähige Infrastruktur. Da das Glasfasernetz von Kiss-Connect komplett unabhängig und parallel zum bereits existierenden Kupfernetz errichtet wird, bleibt die vorhandene Netzinfrastruktur unverändert bestehen.

Wenn es sich um die bestehende Telefonleitung handelt, wird diese ohnehin nicht angerührt. Auch wenn Sie Ihre alte Kupferleitung nicht mehr nutzen, bleibt diese bestehen. Nicht mehr genutzte Endgeräte, wie gemietete Router, senden Sie nach Vertragsende an Ihren alten Anbieter zurück. Die Verkabelung in Ihrem Haus können Sie weiterverwenden. Bei verlegten Netzwerkkabeln sollte man prüfen, ob die Übertragungsraten der Netzwerkkabel ausreichen.

6.

Was passiert mit meiner bestehenden Innenhausverkabelung?

"Wenn Sie eine Innenhausverkabelung haben, können Sie diese LAN-Verkabelung weiter nutzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass ein Kabel mindestens der Kategorie 5e (1 Gigabit max.) oder Kategorie 6a (10 Gigabit max.) genutzt wird. So können Sie die ganze Bandbreite des neuen Glasfaseranschlusses nutzen. Auch über W-Lan können Sie Ihre Endgeräte mit dem Router verbinden. In den allermeisten Fällen wird das ausreichen."