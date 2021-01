Drei witterungsbedingte Glätteunfälle verzeichnete die Polizeiinspektion Coburg am Sonntag in ihrem Zuständigkeitsbereich. Um 11.05 Uhr geriet ein 25-Jähriger aus Unterfranken auf der Bundesstraße B 303 bei Tambach aufgrund von Schneeglätte in einer Linkskurve mit seinem VW nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug landete im Graben und musste abgeschleppt werden. Der Mann verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Gegen 21.15 Uhr befuhr eine 29-Jährige aus Weitramsdorf mit ihrem VW die Staatsstraße St 2202 von Coburg in Richtung Weidach. Auf Höhe der Ernstfarm geriet ihr Fahrzeug auf der vereisten Fahrbahn ins Rutschen und blieb mit eingedrückter Frontstoßstange im Straßengraben liegen. Die Unfallverursacherin sowie deren vierjährige Tochter blieben unverletzt. Fast zeitgleich hatte ein 21-jähriger Coburger um 21.17 Uhr beim Abbiegen von der Rodacher Straße in den Kalenderweg einen Unfall. Aufgrund überfrierender Nässe rutschte der Seat des Mannes beim Rechtsabbiegen nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Bordstein. Durch den Anstoß wurden der linke vordere Reifen und die Felge beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Gesamtschaden beziffert die Coburger Polizeiinspektion auf mindestens 10 000 Euro. pol