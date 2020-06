Gespann blockiert die BAB 7

Leicht verletzt wurde der Fahrer eines Gespanns ins Krankenhaus gebracht, nachdem er am Samstagabend auf der BAB 7 im Bereich Oberthulba einen Verkehrsunfall hatte. Er konnte kurz darauf entlassen werden. Jetzt erwartet ihn jedoch eine Anzeige.

Der 30-jährige Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger transportierte zwei Pkw in Richtung Süden. Gegen 19.40 Uhr begann der mitgeführte Anhänger zu Schlingern und kippte nach links auf die Fahrbahn um. Daraufhin kippte auch der Kleintransporter nach rechts auf die Fahrbahn. Hierdurch blockierte das Fahrzeuggespann die gesamte Fahrbahn in Fahrtrichtung Ulm.

Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht, konnte allerdings noch am gleichen Abend wieder entlassen werden. Bei der Unfallaufnahme wurde die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck durch die Freiwillige Feuerwehr Schondra sowie die Autobahnmeisterei Oberthulba unterstützt. Die gesamte Richtungsfahrbahn musste für die Unfallaufnahme sowie zur Bergung der umgekippten Fahrzeugkombination durch einen Abschleppdienst rund fünf Stunden lang zum Teil voll gesperrt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt ca. 9000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugkombination war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und für die zu erwartende Geldstrafe eine Sicherheitsleistung einbehalten. pol